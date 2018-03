Ein ranghoher Vertreter Nordkoreas besucht anscheinend China.



Auf einer Hauptverkehrsstraße in Peking wurde der Verkehr eingeschränkt, ein Personenwagen fuhr unter Geleitschutz in hohem Tempo auf der Straße. Dahinter folgten fünf Personenwagen.



Das Ziel der Autokolonne, in der vermutlich ein hoher Vertreter aus Nordkorea saß, wurde nicht bekannt. Es wurde vermutet, dass er ranghohe Vertreter Chinas treffen wird.



Die Person aus Nordkorea nahm am Montag an einem Dinner in der Großen Halle des Volkes teil und wurde im Staatsgästehaus Diaoyutai unterbracht. Angesichts scharfer Sicherheitsmaßnahmen und der Autokolonne wird davon ausgegangen, dass es sich um den Machthaber Kim Jong-un handeln könnte.



Im chinesischen Internet wurde die Suche nach dem Wort „Jin Sang Pang“, einem Spottnamen für Kim und „Joseon“ verboten.



In Peking kursieren auch Spekulationen, dass nicht Kim sondern seine Schwester Kim Yo-jong oder Choe Ryong-hae, der Vizevorsitzende des Zentralkomitees der Arbeiterpartei, zu Besuch ist. Hinter dem Besuch wird die Absicht Nordkoreas vermutet, im Vorfeld der Spitzengespräche mit Südkorea und den USA eine Verbesserung seiner Beziehungen zu China anzustreben, um eine gute Ausgangsposition für künftige Verhandlungen zu erzielen.



Chinas Behörden bestätigten den Besuch noch nicht. Das Weiße Haus teilte mit, man wisse nicht, ob Berichte über Kims Besuch der Wahrheit entsprächen. Das südkoreanische Präsidialamt teilte mit, dass nichts bestätigt worden sei und dass die Situation mit großer Aufmerksamkeit verfolgt werde.