Südkorea informiert Nordkorea über Teilnehmer an Gesprächen am Donnerstag

Die südkoreanische Regierung hat Nordkorea die Liste ihrer Delegationsmitglieder für hochrangige Gespräche zur Vorbereitung des innerkoreanischen Spitzentreffens am Donnerstag geschickt.



Das gab die Regierung am Dienstag bekannt.



Die dreiköpfige Delegation wird Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon leiten. Weitere Mitglieder sind Vizevereinigungsminister Chun Hae-sung und der präsidiale Chefsekretär für Öffentlichkeitsarbeit, Yoon Young-chan.



Chun und Yoon sind Leiter der Unterkomitees für die Tagesordnung und für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit im Ausschuss zur Vorbereitung des Korea-Gipfels.



Nordkorea nahm am Samstag Südkoreas Angebot an, am 29. März im Waffenstillstandsort Panmunjeom Gespräche zu führen. Dabei teilte der Norden mit, eine dreiköpfige Delegation unter Leitung von Ri Son-gwon, Vorsitzender des Komitees für die friedliche Wiedervereinigung des Vaterlandes, zu schicken. Die Namen der beiden weiteren Mitglieder seien noch nicht genannt worden, sagte ein Beamter des Vereinigungsministeriums.



Es wird erwartet, dass bei dem Treffen am Donnerstag der Zeitplan und die Tagesordnung des Gipfels thematisiert werden.