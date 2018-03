Seoul veröffentlicht ausführlichen Plan für Künstlerauftritte in Pjöngjang

Die südkoreanische Regierung hat einen Plan für die ersten Künstlerauftritte seit 13 Jahren in Nordkorea präsentiert.



Zu den Künstlern gehören neben bereits bekannt gegebenen neun Sängerinnen und Sängern sowie einer Band und Girl Group noch Pianist Kim Kwang-min und Sänger Kang San-eh. Südkoreas Ziel, den Sänger Psy mit dem Lied "Gangnam Style" nach Nordkorea zu schicken, konnte nicht verwirklicht werden.



Über das Repertoire werde noch mit Nordkorea diskutiert.



Auch eine Delegation von Taekwondo-Kämpfern werde mitreisen. Die Delegationsstärke sei damit von 160 auf 190 gestiegen.



Südkoreanische Künstler werden am 1. April in Pjöngjang zwei Stunden lang auf der Bühne stehen. Eine gemeinsame Aufführung mit nordkoreanischen Künstlern sei für den 3. April geplant. Eine Taekwondo-Aufführung sei für den 2. April im Pjöngjanger Theater anberaumt.



Die Delegierten werden mit Chartermaschinen auf der direkten Seoul-Pjöngjang-Route befördert werden. Die 70-köpfige Vorhut werde am 29. und die Haupttruppe am 31. März in den Norden reisen.



Die Regierung führt notwendige Diskussionen mit dem Ausland, um ungeachtet von Nordkorea-Sanktionen zivile Verkehrsmaschinen auf der Route einzusetzen.