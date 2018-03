Zeitung: Nordkorea ordnet Truppenabbau auf Atomtestgelände an

Nordkorea hat laut einem Medienbericht angeordnet, die Truppenstärke auf seinem Atomtestgelände in Punggye-ri zu halbieren.



Das schrieb die japanische Zeitung „Asahi Shimbun“ heute unter Berufung auf mehrere über Nordkorea gut informierte Quellen.



Von dem in der Umgebung des Atomtestgeländes stationierten 19. Regiment sei Anfang dieses Monats zwei von vier Bataillonen der Umzug angeordnet worden. Die Soldaten der Bataillone waren für die Ausgrabung von Tunneln zuständig. Sollte der Befehl umgesetzt werden, würden lediglich ein 150-köpfiges Bataillon von Technikern und ein 70-köpfiges Wachbataillon vor Ort bleiben, hieß es.



Der Schritt sei erfolgt, da Nordkorea und die USA bei ihrem geplanten Spitzentreffen voraussichtlich eine Einigung über die Denuklearisierung erreichen würden. Sollte die Denuklearisierung vereinbart werden, könne das Atomtestgelände in Punggye-ri geschlossen werden. Nordkorea werde abhängig von der Reaktion der USA voraussichtlich über die Schließung entscheiden, schrieb die Zeitung weiter.