Künstlertruppen aus Süd- und Nordkorea treten gemeinsam in Pjöngjang auf

Nach dem erfolgreichen ersten Auftritt in Pjöngjang treten südkoreanische Popsänger am Dienstag gemeinsam mit Nordkoreanern auf.



Die gemeinsame Aufführung findet in der Ryugyong Jong Ju Yong-Sporthalle statt, die Platz für 12.000 Zuschauer bietet. Ein Regierungsvertreter der südkoreanischen Delegation sagte, dass die Sporthalle voraussichtlich voll besetzt sein werde.



Zudem hieß es, dass die nordkoreanische Seite die Zeit ihres Auftritts verkürzt und vorgeschlagen habe, viele Gesänge des südkoreanischen Repertoires aufzuführen. Hyon Song-wol, die Leiterin des nordkoreanischen Samjiyon-Orchesters, habe vorgeschlagen, etwas zu zeigen, was das Herz der koreanischen Nation höher schlagen lasse.



Zum Schluss des gemeinsamen Konzerts wird das nordkoreanische Lied „Auf Wiedersehen“ gesungen.



Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un besuchte den Auftritt am Sonntag, da er nach eigenen Angaben am Dienstag einen anderen Termin hat. Deshalb wird erwartet, dass er nicht zum heutigen Konzert kommen wird.



Nach dem Konzert wird die südkoreanische Künstlertruppe gemeinsam mit dem Taekwondo-Demonstrationsteam nach Südkorea zurückkehren.