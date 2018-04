Veränderte Ansicht von Pjöngjang

Die für Konzerte nach Pjöngjang gereiste südkoreanische Delegation hat die veränderte Ansicht der nordkoreanischen Hauptstadt genossen.



Nach ihrem ersten Auftritt besuchte die Künstlertruppe am Montag das Restaurant Okryu-gwan, das für Naengmyeon, koreanische kalte Nudeln, bekannt ist.



Der südkoreanischen Reportergruppe wurde erlaubt, in Pjöngjang Nachrichten zu erstellen. Es war häufig zu sehen, dass Einwohner Handys nutzen. Frauen und Kinder trugen hellere Kleider als früher.



Südkoreas Kulturminister Do Jong-hwan sagte, dass er bei dem früheren Besuch den Eindruck gehabt habe, dass Pjöngjang eine graue Stadt sei. Jetzt gebe es auch rosafarbene und himmelblaue Gebäude.



Sängerin Choi Jin-hee, die mehrmals in Pjöngjang aufgetreten war, berichtete, dass die Farbenvielfalt der Gebäude zugenommen habe und dass die Menschen stilvoll und lebhaft aussähen.



Die Künstlertruppe teilte mit, dass die Zuschauer aktiver als früher reagiert hätten.