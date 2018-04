Beide Koreas wollen gemeinsamen Einmarsch bei Asienspielen anstreben

Süd- und Nordkorea haben sich geeinigt, einen gemeinsamen Einmarsch ihrer Athleten bei den Asienspielen im August in Indonesien anzustreben.



Südkoreas Minister für Kultur, Sport und Tourismus, Do Jong-hwan, und Nordkoreas Sportminister Kim Il-kuk stellten bei einem Treffen am Montag in Pjöngjang die entsprechende Bereitschaft fest. Sie vereinbarten, nach dem innerkoreanischen Spitzentreffen am 27. April konkrete Maßnahmen für den Sportaustausch einschließlich des gemeinsamen Einmarschs bei den Asienspielen zu erörtern.



Kim sagte, die innerkoreanische Kooperation im Sportbereich durch häufige Diskussionen werde beide Koreas zum stärksten Team in Asien und auch zu einem starken Team machen, das weltweit nicht ignoriert werden könne.



Do äußerte, er hoffe, dass der Sport bei Versöhnung und Austausch zwischen Süd- und Nordkorea eine führende Rolle spielen werde.