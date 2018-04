Süd- und nordkoreanische Künstler feiern gemeinsamen Auftritt in Pjöngjang

Süd- und nordkoreanische Künstler sind heute gemeinsam in Pjöngjang aufgetreten.



Die gemeinsame Aufführung fand in der Ryugyong Jong Ju Yong-Sporthalle statt, die Platz für 12.000 Zuschauer bietet.



Die nordkoreanische Seite hatte die Zeit ihres Auftritts verkürzt und dafür gesorgt, dass möglichst viele Lieder aus dem südkoreanischen Repertoire gesungen werden. Hyon Song-wol, die Leiterin des nordkoreanischen Samjiyon-Orchesters, wollte auf diese Weise das Herz der koreanischen Nation höher schlagen lassen.



Zum Schluss des gemeinsamen Konzerts wurde das nordkoreanische Lied „Auf Wiedersehen“ gesungen.



Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un besuchte den Auftritt der südkoreanischen Künstler am Sonntag, fehlte aber heute wegen eines anderen Termins.



Nach dem Konzert kehrt die südkoreanische Künstlertruppe gemeinsam mit dem Taekwondo-Demonstrationsteam nach Südkorea zurück.