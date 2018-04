Seoul: Moons Lösung für Nuklearfrage unterscheidet sich von Gemeinsamer Erklärung bei Sechser-Gesprächen

Die von Präsident Moon Jae-in angestrebte Lösung für die nordkoreanische Nuklearfrage, nämlich eine umfassende und stufenweise Denuklearisierung, unterscheidet sich laut dem Präsidialamt von der bei den Sechser-Gesprächen angenommenen Gemeinsamen Erklärung vom 19. September 2005.



Das sagte ein leitender Beamter des Präsidialamtes am Mittwoch Reportern.



Der Unterschied liege darin, dass sich die Staatsführer Nordkoreas und der USA in der Anfangsphase der Problemlösung zu Gesprächen treffen würden, um einen umfassenden Kompromiss über die Denuklearisierung und Sicherheitsgarantien, die beide Schlüsselfragen, sowie wesentliche Angelegenheiten zu suchen.



Die Gemeinsame Erklärung vom 19. September wurde bei der vierten Runde der Sechs-Parteien-Gespräche im Jahr 2005 in Peking angenommen. Sie sieht vor, dass Nordkorea im Gegenzug für den Verzicht auf sein Atomprogramm die Sicherheit gewährleistet wird und Energielieferungen erhält.