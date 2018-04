Nordkoreas Außenminister Ri Yong-ho besucht nächste Woche Russland.



In Gesprächen während des dreitägigen Besuchs sollen Sicherheitsfragen betreffend die koreanische Halbinsel erörtert werden.



Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Zakharova teilte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz mit, dass Ri von Montag bis Mittwoch in Russland weile und am Dienstag seinen Amtskollegen Sergei Lawrow treffen werde.



Beide wollen offenbar über die bilateralen Beziehungen sprechen und Meinungen zur Vorgehensweise für eine Lösung von Problemen auf der koreanischen Halbinsel austauschen.



Die Diskussionen erfolgen vor dem Hintergrund der geplanten Spitzentreffen zwischen Süd- und Nordkorea sowie Nordkorea und den USA.



Kreml-Sprecher Dmitry Peskow sagte unterdessen, dass kein Treffen zwischen Ri und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geplant sei.



Ri wird vor dem Eintreffen in Russland voraussichtlich am Donnerstag und Freitag in Aserbaidschan an einem Treffen der Bewegung der Blockfreien Staaten teilnehmen und ein Land der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten besuchen.