Nordkoreanischer Diplomat erwähnt stufenweise und gleichzeitige Schritte für Denuklearisierung

Ein nordkoreanischer Diplomat hat hinsichtlich Verhandlungen über die Deuklearisierung gesagt, dass mit stufenweisen und gleichzeitigen Schritten eine Lösung möglich wäre.



Die entsprechende Äußerung machte der Diplomat, der Nordkoreas Außenminister Ri Yong-ho zu einem Ministertreffen der Bewegung der Blockfreien Staaten (NAM) am 5. und 6. April in Aserbaidschan begleitete. Er antwortete damit auf die Frage von Reportern der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap, ob Nordkoreas Position zu Verhandlungen über die Denuklearisierung unverändert sei.



Seine Äußerung deckt sich mit denen von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bei seinem Besuch in China Ende März. Dem chinesischen Außenministerium zufolge sagte Kim beim Treffen mit Präsident Xi Jinping, die Frage der Denuklearisierung auf der koreanischen Halbinsel könne gelöst werden, sollten Südkorea und die USA stufenweise und gleichzeitig Maßnahmen zur Verwirklichung von Frieden ergreifen.



Es wird davon ausgegangen, dass auch Nordkoreas Außenminister Ri und der Generaldirektor für Europa im Außenministerium, Kim Son-gyong, bei ihren Auslandsreisen diese Botschaft aussandten. Ri besuchte nach dem Nordkorea-China-Gipfel das NAM-Ministertreffen und Turkmenistan und traf am Montag in Russland ein. Kim besuchte jüngst die Europäische Union.