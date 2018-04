Nordkoreas Außenminister verlängert Besuch in Russland

Nordkoreas Außenminister Ri Yong-ho hat seinen Aufenthalt in Russland verlängert.



Ri habe seine Abreise um einen Tag auf Donnerstag verschoben, berichtete die Nachrichtenagentur TASS. Er wollte zunächst von Montag bis Mittwoch in Moskau bleiben.



Am Montag traf Ri den Sekretär des Sicherheitsrats der Russischen Föderation, Nikolai Patruschew. Am Dienstag kam Ri mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lawrow zusammen.



Ri wird am Mittwoch oder Donnerstag mit Juri Trutnew, Vize-Ministerpräsident und Bevollmächtigter des Präsidenten im Föderationskreis Ferner Osten, Gespräche führen.



Der nordkoreanische Minister wird laut TASS am Donnerstag nach Duschanbe, die Hauptstadt Tadschikistans, weiterreisen. Ri werde dort bis Sonntag bleiben und Führungskräfte treffen.