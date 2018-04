Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat bei einer Parteisitzung geplante Spitzentreffen mit Südkorea und den USA zur Sprache gebracht.



Das Parteiorgan „Rodong Sinmun“ schrieb am Dienstag, dass Kim bei einer Sitzung des Politbüros des Zentralkomitees der Arbeiterpartei am Montag über die jüngste Entwicklung der Situation auf der koreanischen Halbinsel berichtet habe.



Er habe das Spitzentreffen zwischen Nord- und Südkorea erwähnt und die Ausrichtung der Entwicklung der gegenwärtigen Nord-Süd-Beziehungen und die Aussichten für den Nordkorea-USA-Dialog tiefgehend analysiert und bewertet.



Kim habe die zukünftige Politik der Partei für internationale Beziehungen, Vorgehensweise und weitere strategische und taktische Fragen vorgestellt, berichtete die Zeitung weiter. Details von Kims Äußerungen in Bezug auf wichtige Themen bei den bevorstehenden Spitzentreffen mit Südkorea und den USA wie Maßnahmen zur Denuklearisierung wurden jedoch nicht genannt.



„Rodong Sinmun“ gab zudem als erstes Staatsmedium des Landes bekannt, dass das innerkoreanische Spitzentreffen am 27. April im Friedenshaus auf der südkoreanischen Seite des Waffenstillstandsorts Panmunjeom stattfindet. Die Zeitung hatte am 30. März erstmals berichtet, dass der Korea-Gipfel stattfinden werde. Damals wurden der Termin und Tagungsort nicht genannt.