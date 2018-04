Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat das Mausoleum für seinen Großvater und Vater besucht.



Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Montag, dass Kim am Sonntag, dem Geburtstag seines Großvaters Kim Il-sung, den Kumsunsan-Palast der Sonne aufgesucht habe. Dort sind die Leichname der verstorbenen Staatsführer Kim Il-sung und Kim Jong-il aufgebahrt.



Der amtierende Machthaber habe Kim Il-sung und Kim Jong-il hohen Respekt gezollt. Kim sei von Partei- und Regierungskadern wie dem Parlamentssprecher Kim Yong-nam, dem Vizevorsitzenden der Partei Choe Ryong-hae und Ministerpräsident Pak Pong-ju begleitet worden, hieß es.



Unter Kim Jong-uns Begleitern wurden jedoch keine Militärs genannt. Auch bei seinem letzten Besuch im Kumsusan-Palast zum Geburtstag seines Vaters am 16. Februar war Kim Jong-un von keinen hohen Militärs begleitet worden.