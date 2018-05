Nordkorea will Atomtestgelände Ende Mai sprengen

Nordkorea will sein Atomtestgelände in Punggye-ri Ende Mai zerstören.



Das nordkoreanische Außenministerium gab bekannt, dass eine Zeremonie für die Zerstörung des Atomtestgeländes zwischen dem 23. und 25. Mai stattfinden werde.



Der konkrete Termin werde abhängig von der Wetterlage festgelegt. Die Tunnel würden gesprengt und die Einrichtungen würden abgerissen, hieß es.



Nordkorea will Journalisten aus Südkorea, den USA, China, Russland und Großbritannien zu der Zeremonie einladen, jedoch keine aus Japan. Die Reporter werden mit einem Flugzeug von Peking aus nach Wonsan fliegen und mit einem Sonderzug in die Umgebung der Atomtestanlage weiterfahren.



Nordkorea gab die Entscheidung durch seine Staatsmedien zügig für die eigene Bevölkerung und das Ausland bekannt, und zwar am Samstag US-amerikanischer Zeit, genau einen Monat vor dem USA-Nordkorea-Gipfel.



Nordkorea hatte bei einer Plenarsitzung der Arbeiterpartei im April die Schließung des Atomtestgeländes beschlossen und beim innerkoreanischen Spitzentreffen über diese Absicht informiert.