Nordkorea trifft anscheinend planmäßig Vorbereitungen für die Schließung seines Atomtestgeländes in Punggye-ri.



Wie verlautete, seien Anzeichen beobachtet worden, dass Nordkorea die Eisenbahn zwischen Wonsan und dem Landkreis Gilju instand setzt. Auf dieser Strecke wird eine Gruppe internationaler Journalisten fahren, um die Schließung des Atomtestgeländes vor Ort zu verfolgen.



Das nordkoreanische Propagandamedium DPRK Today betonte, dass die Schließung des Atomtestgeländes ein wichtiger Schritt für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel sei. Damit wurde angedeutet, dass der Prozess hierfür wie geplant durchgeführt wird.



Nordkorea lehnte es ab, eine Liste von südkoreanischen Journalisten für die Berichterstattung über die Schließung der Atomtestanlage anzunehmen. Diese werden trotzdem am Montag nach Peking aufbrechen und abwarten.



Nordkoreas Medien setzten unterdessen ihre Offensive gegen Südkorea fort. Sie kritisierten diesmal die anti-nordkoreanische Flugblattaktion einer Gruppe nordkoreanischer Flüchtlinge. Sie betonten, dass auch die südkoreanische Regierung Verantwortung trage, da sie die Verschickung der Flugblätter nicht habe verhindern können.



Der nordkoreanische Rotkreuzverband forderte zudem die Rückführung von Restaurantmitarbeiterinnen, die vor zwei Jahren gemeinsam nach Südkorea geflüchtet waren.



Nach der Absage der hochrangigen Gespräche am vergangenen Mittwoch bringt Nordkorea heikle Angelegenheiten mit Südkorea zur Sprache und setzt Seoul unter Druck. Experten erwarten, dass Nordkorea seine Haltung abmildert, sollten die Präsidenten Südkoreas und der USA bei ihrem Treffen am Dienstag eine Herangehensweise finden können, mit der Nordkoreas Position besser berücksichtigt wird.

[Photo : YONHAP News]