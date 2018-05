Journalisten brechen für Berichterstattung über Schließung von Atomtestgelände in Nordkorea auf

Nordkorea hat es auch am Montag abgelehnt, eine Liste von südkoreanischen Journalisten anzunehmen, die die Schließung des Atomtestgeländes in Punggye-ri vor Ort verfolgen werden.



Das südkoreanische Vereinigungsministerium teilte mit, das Ressort habe um 9 Uhr eine Mitteilung mit der Liste schicken wollen. Nordkorea habe jedoch die Mitteilung nicht empfangen.



Anhand von Satellitenaufnahmen wird davon ausgegangen, dass Nordkorea seine Vorbereitungen für die Schließung des Atomtestgeländes fortsetzt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Nordkorea lediglich Journalisten aus China, den USA, Großbritannien und Russland zur angekündigten Zeremonie für die Schließung zulässt, und keine südkoreanischen Reporter.



Unterdessen brach eine Gruppe südkoreanischer Journalisten nach Peking auf, wo sich Reporter aus den fünf ausgewählten Ländern versammeln werden. Sollten die Südkoreaner in der nordkoreanischen Botschaft in Peking Visa für die Einreise nach Nordkorea erteilt bekommen, werden sie am Dienstag zusammen mit ausländischen Kollegen nach Wonsan fliegen.



Nordkorea hatte angekündigt, zwischen dem 23. und 25. Mai die Tunnel auf dem Testgelände zu sprengen.

