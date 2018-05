Nordkorea lehnt Annahme von Reporter-Liste für Schließung von Atomtestgelände ab

Nordkorea hat die Annahme einer Liste mit den Namen von südkoreanischen Reportern abgelehnt, die über die Schließung von Nordkoreas Atomtestgelände berichten wollten.



Die Liste sollte um 9 Uhr über den Kommunikationskanal in Panmunjom übermittelt werden, doch habe Pjöngjang die Annahme verweigert, sagte ein Beamter des Vereinigungsministeriums, der anonym bleiben wollte.



Südkoreanische Medien werden damit voraussichtlich nicht aus erster Hand über die für diese Woche geplante Schließung berichten können.



Aus technischen Gründen sei es schwierig, dass die Reporter noch heute in den Norden reisen. Dies sei bedauerlich, sagte der Beamte.



Nordkorea hatte Mitte Mai angekündigt, sein Nukleartestgelände in Punggye-ri schließen zu wollen. Journalisten aus Südkorea, China, Russland, den USA und Großbritannien sollten zu einer Zeremonie für die Schließung eingeladen werden.



Nordkorea hatte vier südkoreanische Reporter von einer Nachrichtenagentur und einer Rundfunkanstalt zu der Veranstaltung eingeladen, die abhängig von der Wetterlage von Mittwoch bis Freitag andauern soll.



Obwohl unklar war, ob der Besuch in Nordkorea zustandekommen kann, waren die Journalisten am Montag zunächst nach Peking gereist.