Regierungsbeamte aus den USA und Nordkorea haben in der Demilitarisierten Zone (DMZ) Gespräche geführt.



Das bestätigte US-Präsident Donald Trump am Sonntag auf Twitter. Ein US-Team sei in Nordkorea eingetroffen, um Vorbereitungen für den Gipfel zu treffen. Nordkorea habe ein brilliantes Potenzial und werde eines Tages ein wirtschaftlich und finanziell großartiges Land sein.



Wenige Stunden zuvor hatte die Sprecherin des US-Außenministeriums Heather Nauert mitgeteilt, dass eine Delegation zu Gesprächen auf der nordkoreanischen Seite des Waffenstillstandsorts Panmunjom eingetroffen sei.



Delegationsleiter ist laut Berichten der frühere Seoul-Botschafter Sung Kim. Auch Randall Schriver vom Verteidigungsministerium und Allison Hooker, Korea-Expertin im Nationalen Sicherheitsrat, sollen zur Abordnung zählen.



Nordkoreas Delegation soll von Vizeaußenministerin Choe Son-hui geleitet werden.



Die Tageszeitung "Washington Post" schrieb, dass die Verhandlungen am Montag und Dienstag im Tongilgak-Gebäude auf der nördlichen Seite von Panmunjom fortgesetzt würden.

