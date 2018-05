VOA: Nordkorea liefert Informationen über getrennte Familien an koreanisch-amerikanische Gruppe

Nordkorea hat Informationen über getrennte Familien an eine US-amerikanische Organisation von Koreanischstämmigen weitergegeben, die sich mit der Suche nach verlorenen Angehörigen in dem kommunistischen Land beschäftigt.



Das berichtete der US-Auslandsdienst Voice of America (VOA) am Dienstag unter Berufung auf einen Vertreter des Nordkalifornischen Rats von Korea-Amerikanern aus Nordkorea.



Baik Haeng-ki, Vorsitzender der in San Franciso ansässigen Organisation, sagte dem Sender, dass die nordkoreanische Vertretung bei der UNO am 24. Mai in einem Schreiben mitgeteilt habe, Angehörige von zwei Koreanern in den USA ausfindig gemacht zu haben. Es seien die Identitäten und Wohnorte der Familien in Nordkorea festgestellt worden.



Die Organisation hatte am 12. Februar Anfragen für Informationen über vier getrennte Familien eingereicht. Baik sagte, zuerst werde ein Briefwechsel angestrebt und dann versucht, vom US-Außenministerium eine Genehmigung für Besuche in Nordkorea zu erhalten.

