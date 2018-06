Nordkorea fordert erneut Rückkehr von zwölf Kellnerinnen aus Südkorea

Nordkorea hat erneut die Rückkehr von zwölf Nordkoreanerinnen gefordert, die vor zwei Jahren von einem Restaurant in China nach Südkorea gekommen waren.



Nordkorea wolle in der Angelegenheit internationale Organisationen einschalten, berichtete heute die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.



Nordkoreas Vertretung in Genf habe am 30. Mai in einer Bekanntmachung erklärt, sich unter anderem an das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) wenden zu wollen.



Nordkorea behauptet, dass die ehemaligen Mitarbeiterinnen des von Pjöngjang betriebenen Restaurants in China unter der Regie des südkoreanischen Geheimdienstes im Jahr 2016 verschleppt worden seien.



Nordkorea hatte zuletzt auch über den Rotkreuz-Verband gefordert, dass Südkorea die Frauen zurückschicken solle.