Arbeitsgruppe für Einrichtung von Verbindungsbüro zwischen Koreas von Besuch in Kaesong zurückgekehrt

Die Arbeitsgruppe für die Einrichtung eines Verbindungsbüros zwischen beiden Koreas ist von ihrem Besuch im nordkoreanischen Kaesong zurückgekehrt.



Die 14-köpfige Delegation unter Leitung von Vizevereinigungsminister Chun Hae-sung gab nach ihrer Rückkehr bekannt, während des Besuchs habe die Arbeitsgruppe den Zustand des Unterstützungszentrums sowie des KT-Kommunikationszentrums und der Unterkünfte im innerkoreanischen Industriekomplex gründlich überprüft.



Von außen gesehen befänden sich die Einrichtungen in einem guten Zustand. Das Untergeschoss des Büros für den Austausch und die Kooperation zwischen den Koreas und die Unterkünfte seien überschwemmt worden, so dass einige Ausrüstungen defekt seien.



Es seien feuchte Wände sowie zerbrochene Fenster entdeckt worden, so dass Renovierungsarbeiten erforderlich seien, hieß es.



Die südkoreanische Regierung hat vor, auf der Grundlage der Überprüfungen vor Ort weitere Meinungen von Experten anzuhören und Vorbereitungen für die Eröffnung des Verbindungsbüros zwischen beiden Koreas in Kaesong zügiger voranzutreiben.



Beim Korea-Gipfel im letzten April einigten sich Südkoreas Präsident Moon Jae-in und sein nordkoreanisches Gegenüber Kim Jong-un darauf, ein Verbindungsbüro im innerkoreanischen Industriepark in Kaesong einzurichten.