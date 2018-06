Regierung will Umfrage bei allen getrennten Familien durchführen

Das Vereinigungsministerium will eine Umfrage bei allen getrennten Familien durchführen.



Damit will sich das Ressort auf eine mögliche Vereinbarung mit Nordkorea vorbereiten, zu untersuchen, ob die Mitglieder der getrennten Familien noch leben.



Die Umfrage werde ab Montag bis 10. August stattfinden, teilte ein Ministeriumsbeamter am Sonntag mit.



Die Betroffenen werden gefragt, ob sie sich an einer allumfassenden Feststellung des Verbleibs der getrennten Angehörigen und Heimatbesuchen sowie der Erstellung von Videobriefen beteiligen wollen. Die Umfrage wird per Post, am Telefon und durch Hausbesuche erfolgen.



Der Beamte fügte hinzu, dass die Untersuchung nicht im Einvernehmen mit Nordkorea stattfinde. Es ist noch ungewiss, ob eine umfassende Feststellung des Verbleibs der getrennten Familien zwischen beiden Koreas zustandekommen wird.



Laut dem Informationssystem über getrennte Familien sind in Südkorea mit Stand von Ende Mai insgesamt 132.124 Menschen registriert, die Angehörige in Nordkorea haben. Lediglich 56.890 von ihnen leben noch.

[Photo : KBS News]