US-Beamter: Entscheidung über Zeitplan für Sicherheitsgarantien und Denuklearisierung heute erwartet

Laut einem Mitglied der US-Delegation für den USA-Nordkorea-Gipfel am Dienstag in Singapur werden beide Seiten heute den Entwurf für eine Einigung ausfertigen.



Der US-Botschafter auf den Philippinen Sung Kim und die nordkoreanische Vizeaußenministerin Choe Son-hui würden sich um 10 Uhr (Ortszeit) im Hotel Ritz-Carlton treffen, sagte das führende Mitglied in einem Exklusivinterview mit einem KBS-Reporterteam in Singapur. Es gebe Einzelheiten, über die letzte Kompromisse erforderlich seien.



Die USA bemühten sich darum, dass in der Einigung Formulierungen über eine vollständige, überprüfbare und unwiderufliche Denuklearisierung (CVID) enthalten seien. Mit dem Ziel, noch konkretere und fortgeschrittenere Ergebnisse als in der Panmunjom-Erklärung zwischen den Staatschefs beider Koreas zu erreichen, würden Bemühungen unternommen, um einen Zeitplan für die Denuklearisierung festzulegen, hieß es.



Bei den Arbeitsgesprächen im Waffenstillstandsort Panmunjom sei es zu keinem endgültigen Ergebnis gekommen. Es spiegele die Entschlossenheit Nordkoreas für eine Lösung wider, dass Machthaber Kim Jong-un trotzdem nach Singapur gekommen sei, hieß es weiter.



Nach weiteren Angaben zählen Stufen zur Umsetzung der Denuklearisierung wie die Methode der Inspektion nicht zu den wichtigen Verhandlungsgegenständen. Nordkorea behaupte, dass konkrete Denuklearisierungsmaßnahmen erst nach der Verbesserung der Beziehungen mit den USA möglich seien. Nordkorea setze größeres Gewicht auf die Verbesserung der Beziehungen als die Wirtschaft und fordere als einen Schritt hierfür die Einrichtung eines Verbindungsbüros. Der Abzug der US-Truppen aus Südkorea oder strategische Waffen seien überhaupt nicht angesprochen worden.



Kim und Choe waren Ende Mai und Anfang Juni in Panmunjom sechsmal zusammengekommen, um die Themen beim Gipfel zu koordinieren. Sie trafen sich heute in Singapur zu letzten Verhandlungen.

