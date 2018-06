Nordkoreas Medien berichten über Kims nächtliche Tour durch Singapur

Nordkoreas Medien haben heute über die nächtliche Tour von Machthaber Kim Jong-un am Montag in Singapur berichtet.



Die erste Meldung über die überraschende Besichtigungstour erfolgte lediglich fünf Stunden und 40 Minuten nach Kims Rückkehr ins Hotel.



Das Parteiorgan „Rodong Sinmun“ schrieb, dass Kim viele Orte in der Stadtmitte Singapurs besucht habe. Kim sei dabei von den Vizevorsitzenden der Arbeiterpartei Kim Yong-chol und Ri Su-yong, Außenminister Ri Yong-ho, Verteidigungsminister No Kwang-chol sowie seiner Schwester Kim Yo-jong begleitet worden. Der Außen- und der Bildungsminister der singapurischen Regierung hätten Kim durch die Stadt geführt.



Die Zeitung veröffentlichte auch mehrere Fotos von dem Nachtausflug des Machthabers.



Die nordkoreanischen Medien berichteten, dass Kim das Parkgelände Gardens by the Bay und weitere Orte besichtigt und sich ein Bild von der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung Singapurs gemacht habe.



Kim habe gesagt, dass Singapur tatsächlich so sauber und schön sei, wie er gehört habe. Man wolle in verschiedenen Bereichen vom großen Wissen und den Erfahrungen Singapurs lernen, schrieb „Rodong Sinmun“.



Nordkoreas Medien hatten am Montag, nur einen Tag nach Kims Abreise, berichtet, dass Kim von Pjöngjang aus aufgebrochen sei, um für einen Gipfel mit den USA Singapur zu besuchen.

[Photo : YONHAP News]