Koreas kommen morgen zu Militärgesprächen auf hoher Ebene zusammen

Beide Koreas werden morgen zu Militärgesprächen auf hoher Ebene zusammenkommen.



Südkoreas Verteidigungsministerium teilte am Mittwoch mit, dass bei den Gesprächen im Tongilgak-Pavillon auf der nördlichen Seite des Waffenstillstandsorts Panmunjom über einen Spannungsabbau gesprochen werden soll wie er in der Panmunjom-Erklärung vorgeschrieben sei.



Es werden die ersten innerkoreanischen Militärgespräche auf hoher Ebene seit zehn Jahren sein.



Der Süden will sich zunächst auf Themen konzentrieren, zu denen leicht eine Einigung erzielt werden kann. Hierzu zählen die Wiederherstellung von Kommunikationsleitungen zwischen den Streitkräften, die Institutionalisierung von Militärgesprächen und die Einrichtung eines direkten Drahts zwischen den höchsten militärischen Führern.



Auch die Ausgrabung von sterblichen Überresten von Gefallenen in der Demilitarisierten Zone soll angesprochen werden. Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in hatte dies in seiner Rede zum Gefallenengedenktag vor einer Woche als möglichen Tagesordnungspunkt genannt.



Da auch US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un am Dienstag eine Suche nach und Rückführung von sterblichen Überresten der in Korea gefallenen US-Soldaten vereinbarten, könnte ein trilaterales Projekt hierzu angesprochen werden.



Es wird spekuliert, dass Nordkorea morgen erneut den Stopp von gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas fordern wird.



Südkorea schickt eine fünfköpfige Delegation zu den Gesprächen, deren Leitung der Armee-Generalmajor Kim Do-gyun übernimmt. Nordkoreas fünfköpfige Delegation wird vom Armee-Generalleutnant Ahn Ik-san, einem Zweisternegeneral, angeführt.



