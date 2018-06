Koreas einigen sich auf vollständige Wiederherstellung militärischer Kommunikationsleitungen

Beide Koreas haben sich auf die vollständige Wiederherstellung von militärischen Kommunikationsleitungen geeinigt.



Die Einigung wurde am Donnerstag bei den ersten hochrangigen Militärgesprächen seit mehr als zehn Jahren erzielt.



Zum Abschluss der mehr als zehnstündigen Verhandlungen im Waffenstillstandsort Panmunjom veröffentlichten beide Seiten eine gemeinsame Erklärung.



Demnach hätten sie über verschiedene Themen gesprochen, darunter eine Demilitarisierung der gemeinsamen Sicherheitszone (JSA) in Panmunjom im Zuge eines Pilotversuchs und die Schaffung einer Friedenszone rund um die Nördliche Grenzlinie, die De-facto-Grenzlinie im Westmeer.



Auch vereinbarten beide Koreas, ihre bei Militärgesprächen im Jahr 2004 geschlossene Vereinbarung umzusetzen. Darin hatten sie sich auf die Vorbeugung von Zusammenstößen im Westmeer und eine Beendigung der Propagandaaktivitäten an der Grenze geeinigt.



Die jüngsten Militärgespräche kamen als eine Folgemaßnahme des Korea-Gipfels vom 27. April zustande. Beim Spitzentreffen waren ein Abbau von militärischen Spannungen und die praktische Beseitigung der Kriegsgefahr beschlossen worden.



Nordkorea soll bei dem hochrangigen Militärgesprächen eine Aussetzung der gemeinsamen Militärmanöver Südkoreas und der USA gefordert haben.



Seoul soll geantwortet haben, dass diese Angelegenheit durch die Schaffung von gegenseitigem Vertrauen geklärt werden müsse. Es würden mit den USA relevante Diskussionen geführt.

[Photo : YONHAP News]