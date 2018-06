Nordkoreas Staatsfernsehen strahlt Dokumentarfilm über Gipfel mit USA aus

Nordkoreas Staatsfernsehen hat einen Dokumentarfilm über das Spitzentreffen zwischen Machthaber Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump ausgestrahlt.



KCTV berichtete am Donnerstag, einen Tag nach Kims Rückkehr, über den gesamten Prozess des Gipfels in Form eines Dokumentarfilms.



Der Film zeigt, dass Kim in eine chinesische Privatmaschine einsteigt und nach Singapur abfliegt. Auch Kim an Bord des Flugzeuges sowie das Innere seines Zimmers im Hotel St. Regis in Singapur sind zu sehen.



Seine Fahrt zum Veranstaltungsort des Gipfels am Dienstag und das Treffen mit Trump werden ausführlich gezeigt.



KCTV stellte die Rolle des Machthabers in den Vordergrund und betonte, dass er bei den Entwicklungen der Situation auf der koreanischen Halbinsel die führende Rolle gespielt habe. Das Staatsfernsehen zeigte auch viele Einwohner, die Kim bei seiner Rückkehr begrüßen.



Hinter der Ausstrahlung des Dokumentarfilms wird die Absicht vermutet, die Nordkoreaner von der Notwendigkeit der Denuklearisierung und der Schaffung von Beziehungen mit den USA zu überzeugen.

