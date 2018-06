Nordkoreas Medien betonen Bedeutung der Panmunjom-Erklärung

Anlässlich des 18. Jubiläums der Veröffentlichung der Gemeinsamen Erklärung Süd- und Nordkoreas vom 15. Juni haben nordkoreanische Medien die Bedeutung der Panmunjom-Erklärung unterstrichen.



Das Organ der Arbeiterpartei „Rodong Sinmun“ schrieb heute in einem Leitartikel, dass die Gemeinsame Erklärung vom 15. Juni das gemeinsame Grundprinzip der Nation für die Wiedervereinigung sei. Beide innerkoreanische Spitzentreffen, die im April und Mai im Waffenstillstandsort Panmunjom stattfanden, sowie die Panmunjom-Erklärung vom 27. April hätten die gesamte Nation tief berührt und in Freude versetzt.



Die Erklärung vom 27. April stelle als Nachfolgerin der Gemeinsamen Erklärungen vom 15. Juni und vom 4. Oktober den Grundsatz des Zeitalters für eine selbstständige Wiedervereinigung dar. Damit sei weltweit verkündet worden, dass Nord- und Südkorea Kräfte bündeln und eine neue Ära der Versöhnung und des Zusammenhalts der Nation sowie des Friedens und Gedeihens eröffnen würden, hieß es.



Es hieß weiter, dass eine große Bedeutung der Veröffentlichung der Erklärung vom 27. April darin liege, durch eine totale und epochemachende Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen die Zukunft der gemeinsamen Prosperität und der selbständigen Wiedervereinigung vorzuziehen.



Das Propagandamedium Uriminzokkiri schrieb, sollte die koreanische Nation so wie in der Panmunjom-Erklärung erklärt das Prinzip der Autonomie der Nation fest verfolgen, ihre Kräfte bündeln und kooperieren, würden sich die Beziehungen zwischen Nord und Süd verbessern und entwickeln. Es würden eine neue Geschichte der Eintracht der Nation und ein neues Zeitalter des gemeinsamen Gedeihens eröffnet.

[Photo : KBS News]