Seoul begrüßt geplantes Telefongespräch zwischen Trump und Kim

Die Regierung in Seoul hat das geplante Telefongespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un begrüßt.



Ein ranghoher Beamter des Präsidialamtes sagte im Interview mit KBS, es sei ein symbolhaftes Zeichen des Fortschrittes, dass Trump und Kim regelmäßig über aktuelle Angelegenheiten sprechen könnten.



Es sei von großer Bedeutung, dass eine Hotline zwischen beiden Seiten eingerichtet werde. Denn die jüngste Absichtserklärung beim Gipfeltreffen in Singapur beanspruche künftig weitere konkrete Beratungen.



US-Präsident Trump kündigte zuvor an, am morgigen Sonntag mit Kim ein Telefongespräch führen zu wollen.







