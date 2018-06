Vier von fünf nordkoreanischen Seeleuten zurückgeführt

Vier von fünf nordkoreanischen Seeleuten, die letzte Woche von der Küstenwache im Ostmeer gerettet worden waren, sind in die Heimat zurückgeschickt worden.



Einer der Fischer wollte in Südkorea bleiben.



Ein Regierungsbeamter teilte am Sonntag mit, dass die vier Nordkoreaner am Freitag um 17 Uhr auf eigenen Wunsch zurückgeschickt worden seien.



Die Küstenwache hatte sie und ihr Schiff am vergangenen Montag vor der Ostküstenstadt Sokcho gerettet. Das Schiff war wegen eines Motorschadens abgedriftet.



Wie Nordkorea auf die Flucht eines Besatzungsmitglieds reagierte, ist nicht bekannt.

[Photo : KBS News]