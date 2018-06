Beide Koreas diskutierten über Rückzug von Küstengeschützen

Süd- und Nordkorea haben bei ihren jüngsten Militärgesprächen über den Rückzug nordkoreanischer Küstengeschütze an der Westküste diskutiert.



Das ergaben Recherchen von KBS. Nordkorea hatte für den Beschuss der südkoreanischen Insel Yeonpyeong im Westmeer im Jahr 2010 Geschütze an der Westküste eingesetzt.



Ein Regierungsbeamter sagte, dass bei den Gesprächen auf Generalsebene am Donnerstag die Wiederherstellung der militärischen Kommunikationsleitung an der Westküste sowie der Abzug der Küstenartillerie besprochen worden seien.



Ein anderer Beamter machte deutlich, dass Diskussionen über die Küstenartillerie fortgesetzt würden. Die Angelegenheit zähle zu den wichtigsten Maßnahmen zum Abbau militärischer Spannungen in der Westmeerzone, hieß es.



Demnach wird erwartet, dass bei Folgegesprächen diskutiert wird, dass entweder die Artilleriegeschütze aus den Stollen verlegt oder die Stollen geschlossen werden.



Die Thematisierung der Beseitigung von Drohmitteln bedeutet, dass beide Koreas ihre Diskussionen über die Verwandlung des Westmeergebiets in eine Friedenszone konkret begonnen haben.

[Photo : KBS News]