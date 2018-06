Südkoreas Delegation für innerkoreanische Kooperation im Sportbereich aufgebrochen

Süd- und Nordkorea führen heute im Waffenstillstandsort Panmunjom Gespräche über die Kooperation im Sportbereich.



Der südkoreanische Delegationsleiter und Generalsekretär des Koreanischen Sport- und Olympischen Komitees, Jeon Choong-ryul, sagte vor der Abfahrt zum Tagungsort Reportern in Seoul, jeder wisse, dass der Sport einen Anlass für die Versöhnung zwischen Süd- und Nordkorea gegeben habe. In diesem Zusammenhang wies er auf die Olympischen Winterspiele in PyeongChang hin.



Es sei unter anderem wichtig, dass beide Länder durch einen häufigen Austausch und das Training die Homogenität und Niveauangleichung im Sport schnell wiederherstellen und etablieren würden. Dadurch könnte die Bildung gemeinsamer Teams reibungsloser vorangetrieben werden, hieß es.



Als konkrete Gesprächsthemen von heute nannte Jeon die gemeinsame Teilnahme an den Asienspielen im August sowie den Austausch und das gemeinsame Training in einzelnen Disziplinen. Zu einem innerkoreanischen Basketballwettbewerb, dessen Veranstaltung erstmals seit 15 Jahren erwartet wird, hieß es, man rechne mit Diskussionen über die Angelegenheit.



Die südkoreanische Delegation sprach vor ihrer Abreise mit Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon.



Die Sportgespräche beginnen um 10 Uhr im Haus des Friedens auf der südkoreanischen Seite von Panmunjom. Südkorea schickt eine fünfköpfige Delegation unter Jeons Leitung. Sein nordkoreanisches Pendant ist Vizesportminister Won Kil-u.

[Photo : YONHAP News]