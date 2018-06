Koreas wollen bei Asienspielen in einigen Sportarten gemeinsame Teams bilden

Süd- und Nordkorea wollen bei den Asienspielen in Jakarta und Palembang im August bei der Eröffnungs- und Schlussfeier gemeinsam hinter der Einheitsflagge einmarschieren.



Auch sollen in einigen Sportarten gemeinsame Teams gebildet werden.



Darauf verständigten sich Unterhändler beider Teilstaaten am Montag bei Gesprächen im Friedenshaus auf der südlichen Seite des Waffenstillstandsorts Panmunjom.



Eine weitere Einigung bei den Gesprächen über den Sportaustausch besagt, dass am 4. Juli in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang ein Basketball-Freundschaftsspiel zwischen beiden Koreas ausgetragen wird.



Die Idee war beim Spitzentreffen zwischen Südkoreas Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am 27. April aufgeworfen worden.



Südkoreas Verhandlungsführer war Jeon Choong-ryul, Generalsekretär des Sport- und Olympia-Ausschusses.



[Photo : YONHAP News]