Südkoreaner inspizieren Anlagen in Nordkorea für Familienzusammenführung

Eine südkoreanische Delegation ist am Mittwoch auf Landweg am nordkoreanischen Geumgang-Gebirge eingetroffen, um Anlagen für die innerkoreanische Familienzusammenführung Ende August zu inspizieren.



Die 20-köpfige Delegation, geleitet vom Direktor für humanitäre Angelegenheiten im Vereinigungsministerium Kim Byung-dae, besteht aus Beamten und Vertretern des Rotkreuz-Verbandes und des Betreibers des grenzüberschreitenden Reiseprogramms Hyundai Asan.



Die Anlagen, darunter zwei Hotels, blieben seit der letzten Familienzusammenführung im Oktober 2015 ungenutzt. Nach der Inspektion wird Südkorea eine weitere Delegation zur Instandhaltung der Anlagen in den Norden entsenden.



Eine neue Familienzusammenführung wird vom 20. bis 26. August in Hotels im Geumgang Gebirge stattfinden. Jeweils 100 Teilnehmer beider Koreas werden mit ihren seit der Teilung des Landes vermissten Familienmitgliedern zusammenkommen.

[Photo : YONHAP News]