Süd- und Nordkorea treiben ab Juli die bei ihren jüngsten Gesprächen vereinbarten Maßnahmen für Austausch und Kooperation voran.



Für die Eröffnung eines gemeinsamen Verbindungsbüros im innerkoreanischen Industriepark Kaesong werden am heutigen Montag Reparturarbeiten an dortigen Anlagen begonnen. 26 Südkoreaner werden pendeln, um gemeinsam mit Nordkoreanern die Arbeiten auszuführen.



Am Mittwoch und Donnerstag finden innerkoreanische Basketball-Freundschaftsspiele in Pjöngjang statt. Für die erste Veranstaltung dieser Art seit 2003 werden 50 südkoreanische Basketballspieler und eine Regierungsdelegation unter Leitung von Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon am Dienstag nach Nordkorea reisen.



Beide Koreas führen am Mittwoch Arbeitsgespräche über die Kooperation in der Forstwirtschaft. Dabei soll offenbar über die Wiederherstellung der Wälder in Nordkorea gesprochen werden.



Für die Auswahl der Teilnehmer an der vereinbarten innerkoreanischen Familienzusammenführung werden beide Seiten am Dienstag eine schriftliche Anforderung austauschen, um festzustellen, ob die Angehörigen von jeweils 250 Kandidaten noch leben. Am 25. Juli werden beide Seiten die Antwort hierfür austauschen.



Es wird erwartet, dass auch die Reparaturarbeiten an den Einrichtungen für das Familientreffen am Gebirge Geumgang bald beginnen.



Im Juli sind außerdem gemeinsame Vor-Ort-Begehungen der grenzüberschreitenden Eisenbahnabschnitte und Untersuchungen der nordkoreanischen Abschnitte vorgesehen.

[Photo : YONHAP News]