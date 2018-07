Südkorea beginnt Instandsetzungsarbeiten an Verbindungsbüro in Kaesong

Südkorea hat seine Instandsetzungsarbeiten am Verbindungsbüro im Industriepark im nordkoreanischen Kaesong begonnen.



Ein Beamter des Vereinigungsministeriums teilte am Sonntag mit, dass 26 Beamte und Arbeiter ab Montag zunächst zwischen Kaesong und Südkorea pendeln würden, bis die Unterkünfte in der grenznahen Stadt fertiggestellt seien.



Die Gruppe will Unterkünfte für Arbeiter und ein Büro modernisieren, von dem aus die Aktivitäten in dem gemeinsamen Industriepark überwacht worden waren.



Die Entscheidung für die Wiedereröffnung des Verbindungsbüros war am 27. April beim Spitzentreffen zwischen Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un getroffen worden.