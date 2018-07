Seoul will Institutionalisierung nachhaltiger innerkoreanischer Beziehungen vorbereiten

Südkorea will ein Spitzentreffen zwischen den Staatschefs beider Koreas im Herbst so vorbereiten, dass Frieden und Gedeihen auf der koreanischen Halbinsel richtig gefördert werden und nachhaltige innerkoreanische Beziehungen institutionalisiert werden können.



Die entsprechende Äußerung machte Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon am Montag bei einem Treffen mit Journalisten anlässlich des ersten Jubiläums seines Amtsantritts. Im Herbst sei ein innerkoreanischer Gipfel in Pjöngjang vorgesehen, sagte er.



Im Juni hätten fünfmal innerkoreanische Gespräche stattgefunden. Auch im Juli und August seien viele Veranstaltungen, darunter innerkoreanische Gespräche, Basketballspiele und Familienzusammenführungen, geplant. Man wolle den Austausch mit Nordkorea schnell vorantreiben und die innerkoreanischen Beziehungen aufgrund der Umsetzung der Panmunjom-Erklärung zu einer epochalen Phase entwickeln, hieß es.



Zugleich werde der innerkoreanische Austausch gelassen und geordnet durchgeführt, betonte er weiter. Die Maßnahmen würden so durchgeführt, dass die Bürger davon überzeugt sein könnten. Südkorea werde zudem mit der internationalen Gemeinschaft lückenlos kooperieren.



Man gehe davon aus, dass Nordkorea und die USA nach ihrem Gipfeltreffen am 12. Juni dabei seien, nach Vorbereitungen auf Arbeitsebene richtige Verhandlungen über das nordkoreanische Atomprogramm aufzunehmen. Südkorea wolle sich bemühen, damit die innerkoreanischen Beziehungen und die Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA einen Tugendkreislauf bilden und voranschreiten könnten, hieß es.

[Photo : KBS News]