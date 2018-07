Südkoreanische Delegation reist für Basketball-Freundschaftsspiele nach Nordkorea

Eine Delegation von südkoreanischen Basketballspielern und Beamten reist am Dienstag nach Nordkorea, um an innerkoreanischen Freundschaftsspielen teilzunehmen.



Eine 100-köpfige Delegation unter Leitung von Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon wird am Vormittag mit zwei Militärflugzeugen nach Pjöngjang fliegen. Neben 50 Basketballspielern zählen Beamte wie Vizekulturminister Roh Tae-kang sowie Medienvertreter für die Übertragung und Berichterstattung zu der Gruppe.



Insgesamt vier Basketballspiele werden am Mittwoch und Donnerstag stattfinden. Es ist das erste Mal seit 2003, dass innerkoreanische Basketball-Freundschaftsspiele ausgetragen werden.



Es wird erwartet, dass Cho während des Aufenthalts in Pjöngjang mehrmals mit dem Vorsitzenden des Komitees für die friedliche Wiedervereinigung des Vaterlandes, Ri Son-gwon, zusammenkommen wird. Nicht ausgeschlossen ist, dass Cho Machthaber Kim Jong-un trifft und dass Kim, der bekanntermaßen ein großer Basketball-Fan ist, die Spiele besucht.

