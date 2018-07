Rotes Kreuz wählt 250 Kandidaten für innerkoreanische Familienzusammenführung aus

Der südkoreanische Rotkreuzverband hat seine Liste von 250 Kandidaten für innerkoreanische Familienzusammenführungen anlässlich des Unabhängigkeitstags im August festgelegt.



Von 500 im Juni per Computer ermittelten Kandidaten seien 250 Personen auf der Grundlage ihres gesundheitlichen Zustands und der Bereitschaft für ein Wiedersehen ausgewählt worden, sagte ein Mitarbeiter.



Beide Koreas werden am heutigen Dienstag am Waffenstillstandsort Panmunjom ihre Kandidatenlisten austauschen, um festzustellen, ob die Angehörigen der Kandidaten im anderen Teiltstaat noch leben. Dann werden sie bis 25. Juli die Ergebnisse der Untersuchung austauschen.



Süd- und Nordkorea werden danach jeweils 100 Teilnehmer festlegen und die endgültigen Teilnehmerlisten am 4. August austauschen.



Das innerkoreanische Familienwiedersehen wird vom 20. bis 26. August am nordkoreanischen Berg Geumgang stattfinden.

