Koreas tauschen Kandidatenlisten für Familienzusammenführung aus

Die Rotkreuz-Verbände beider Koreas haben am Dienstag am Grenzort Panmunjom Listen von Kandidaten für die Familienzusammenführung im August ausgetauscht.



Südkorea hat eine Liste von 250 Kandidaten übermittelt. Sie wurden unter den per Computer ermittelten 500 Personen auf der Grundlage des gesundheitlichen Zustands und der Bereitschaft für ein Wiedersehen ausgewählt.



Nordkorea hat eine Liste mit den Namen von 200 Kandidaten vorgelegt.



Beide Staaten werden nun untersuchen, ob deren Familienangehörigen im anderen Teilstaat noch leben. Schließlich werden am 4. August Listen der jeweils 100 endgültigen Teilnehmer ausgetauscht.



Das innerkoreanische Familienwiedersehen wird vom 20. bis 26. August am nordkoreanischen Berg Geumgang stattfinden.

[Photo : YONHAP News]