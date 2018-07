Innerkoreanische Basketball-Freundschaftsspiele in Pjöngjang

Am Mittwoch und Donnerstag finden in Pjöngjang innerkoreanische Basketball-Freundschaftsspiele statt.



Hierfür reiste eine 101-köpfige Delegation von südkoreanischen Basketballspielern und Beamten am Dienstag mit Transportflugzeugen der Luftwaffe nach Pjöngjang. Es ist das erste Mal seit der Teilung Koreas, dass ein Transportflugzeug der südkoreanischen Streitkräfte nach Nordkorea flog.



Am Flughafen in Pjöngjang begrüßten der nordkoreanische Vizesportminister Won Kil-u und der Vizevorsitzende des Komitees für die friedliche Wiedervereinigung des Vaterlandes Jon Jong-su die südkoreanische Delegation.



Nordkorea veranstaltete im Restaurant Okryukwan ein Begrüßungsbankett für die südkoreanischen Athleten. Dabei sagte der nordkoreanische Sportminister Kim Il-kuk, dass Athleten aus beiden Koreas zu einer bedeutungsvollen Zeit zusammenkämen. Die Basketballspiele würden sehr zur Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen beitragen.



Insgesamt vier Spiele sind geplant, in denen gemischte Teams aus Athleten aus Süd- und Nordkorea gegeneinander oder beide Koreas gegeneinander antreten.



Es wird erwartet, dass Südkoreas Delegationsführer und Vereinigungsminster Cho Myoung-gyon in Pjöngjang mit dem Vorsitzenden des Komitees für die friedliche Wiedervereinigung des Vaterlandes, Ri Son-gwon, und weiteren hohen Beamten zusammenkommen wird. Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob Machthaber Kim Jong-un, der bekanntermaßen ein großer Basketball-Fan ist, die Spiele besucht.

