Süd- und Nordkorea diskutieren über Kooperation in der Forstwirtschaft

Beamte Süd- und Nordkoreas sind am Mittwoch zu Diskussionen über die Kooperation in der Forstwirtschaft, darunter Maßnahmen gegen Waldschäden in Nordkorea, zusammengekommen.



Die stellvertretende Sprecherin des südkoreanischen Vereinigungsministeriums, Lee Yu-jin, teilte vor der Presse mit, dass die Gespräche um 10 Uhr am Waffenstillstandsort Panmunjom begonnen hätten.



Zu den Diskussionsthemen zählen offenbar eine gemeinsame Untersuchung und Forschung zur Situation der Wälder in Nordkorea, der Technologietransfer an Nordkorea sowie die Errichtung von Baumschulen.



Der südkoreanische Verhandlungsführer Ryu Kwang-soo, Vizeminister der Forstbehörde, sagte vor der Abreise, beide Seiten würden über die Kooperation in der Forstwirtschaft diskutieren und konkrete Umsetzungsmaßnahmen besprechen.



Beide Koreas schickten jeweils eine dreiköpfige Delegation.

[Photo : YONHAP News]