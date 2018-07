Direkte Telefonverbindung zwischen Nordkoreas Militär und UN-Kommando wieder eröffnet

Eine direkte Telefonverbindung zwischen der nordkoreanischen Armee und dem UN-Kommando am Waffenstillstandsort Panmunjom ist wieder eröffnet worden.



Eine diplomatische Quelle sagte am Freitag, dass Nordkorea am Donnerstag durch den innerkoreanischen Verbindungskanal in Panmunjom Südkorea dringend die Absicht mitgeteilt habe, die direkte Telefonleitung mit dem UN-Kommando wieder herzustellen. Der Norden habe gebeten, dies dem UN-Kommando zu übermitteln und technische Vorbereitungen zu treffen.



Die Hotline zwischen der nordkoreanischen Armee und dem UN-Kommando im Waffenstillstandsort war gekappt worden, als Nordkorea 2013 das Waffenstillstandsabkommen für ungültig erklärt hatte. Seitdem teilte das UN-Kommando mittels eines Handmikrofons Nordkorea seine Position mit, falls dies nötig war.



Nach der Wiederaufnahme der direkten Telefonverbindung habe die nordkoreanische Seite das UN-Kommando angerufen. Sie habe um Verständnis gebeten, dass sie wegen unzureichender Vorbereitungen an Gesprächen mit den USA über die Rückführung der Gebeine von US-amerikanischen Kriegsgefallenen nicht teilnehmen könnte. Nordkorea habe stattdessen vorgeschlagen, am 15. Juli militärische Gespräche auf Generalsebene abzuhalten, hieß es weiter.



Laut US-Außenminister Mike Pompeo hätten die Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA über die Rückführung der Gebeine am gestrigen Donnerstag in Panmunjom stattfinden sollen. Angesichts unzureichender Vorbereitungen habe Nordkorea eilig nach Wegen suchen wollen, die US-Armee zu kontaktieren, vermutete die Quelle.

[Photo : YONHAP News]