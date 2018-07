Nordkoreanische Athleten kommen für Tischtennis-Turnier nach Südkorea

Nordkoreanische Athleten kommen am Sonntag nach Südkorea, um an einem Tischtennis-Turnier teilzunehmen.



Das südkoreanische Vereinigungsministerium teilte am Donnerstag mit, den Südkorea-Besuch einer 25-köpfigen nordkoreanischen Athletendelegation genehmigt zu haben. Sie werde an den Korea Open teilnehmen, die am 17. Juli in Daejeon beginnen.



Die Nordkoreaner werden am Sonntag am Flughafen Incheon eintreffen und am 23. Juli die Heimkehr antreten.



Süd- und Nordkorea hatten am 5. Juli bei Arbeitsgesprächen am Rande der innerkoreanischen Basketball-Freundschaftsspiele in Pjöngjang vereinbart, dass Nordkorea Athleten zu den Korea Open schickt.

