Nordkoreanische Athleten sind für die Teilnahme an einem internationalen Tischtennis-Turnier in Südkorea angekommen.



Eine 25-köpfige Delegation, darunter jeweils acht Sportlerinnen und Sportler, traf am Sonntag am Internationalen Flughafen Incheon ein. Die Nordkoreaner werden an den Korea Open teilnehmen, die von Dienstag bis Sonntag in Daejeon stattfinden.



Süd- und Nordkorea beschlossen, vier gemeinsame Doppelteams zu bilden. Beide Koreas hatten zuletzt bei der Weltmeisterschaft im Mai ein gemeinsames Team gebildet.



Die Tischtennis-Asse aus beiden Teilstaaten werden heute ein gemeinsames Training beginnen.

