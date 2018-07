Südkorea fragt Nordkorea nach möglichem Konzert-Termin

Südkorea hat sich bei Nordkorea nach einem möglichen Zeitplan eines von Machthaber Kim Jong-un vorgeschlagenen Konzerts erkundigt.



Das teilte der Sprecher des Ministeriums für Kultur, Sport und Tourismus, Hwang Seong-un, am Montag vor der Presse mit. Sobald eine Antwort vorliege, würden Vorbereitungen aufgenommen.



Eine südkoreanische Künstlertruppe hatte im April in Pjöngjang ein Konzert mit dem Titel „Der Frühling kommt“ gegeben. Nordkoreas Machthaber hatte die Aufführung besucht und dem südkoreanischen Kulturminister Do Jong-hwan vorgeschlagen, im Herbst in Seoul eine Aufführung mit dem Titel „Der Herbst ist gekommen“ zu veranstalten.



Auf die Frage, ob ein innerkoreanisches Spitzentreffen mit der Aufführung in Verbindung gebracht werde, antwortete der Sprecher, er glaube, dass dies vorangetrieben werde, da es sich um eine Einigung zwischen den Staatschefs handele.



Es hieß weiter, dass der Sportaustausch zwischen Süd- und Nordkorea reibungslos fortgesetzt werde. Eine 25-köpfige nordkoreanische Delegation einschließlich 16 Athletinnen und Athleten sei eingetroffen, um an dem Tischtennis-Turnier Korea Open in Daejeon teilzunehmen. Nordkoreaner würden auch an der Sportschießen-Weltmeisterschaft im August in Changwon teilnehmen.

