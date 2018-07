Nordkoreanischer Abschnitt auf grenzüberschreitender Eisenbahnstrecke in gutem Zustand

Der nordkoreanische Abschnitt auf der grenzüberschreitenden Eisenbahnstrecke im Westen befindet sich in einem guten Zustand.



Das hätten Süd- und Nordkorea bei einer gemeinsamen Begehung auf der Bahnlinie Gyeongui am Dienstag festgestellt, teilte das südkoreanische Vereinigungsministerium mit. Es seien die Bahnbrücke über dem Fluss Sachon und die Bahnhöfe Panmun, Sonha und Kaesong unter die Lupe genommen worden.



Im Anschluss an die Inspektion fand die erste Sitzung eines gemeinsamen Forschungs- und Untersuchungsteams im Bahnbereich statt. Beide Seiten tauschten sich über die Zusammensetzung und den Betrieb des Teams sowie Termine und Modalitäten gemeinsamer Vor-Ort-Untersuchungen aus.



Die gemeinsame Begehung am Dienstag erfolgte auf einem 15,3 Kilometer langen Abschnitt zwischen der militarischen Demarkationslinie und dem Bahnhof Kaesong. Beide Seiten hatten am letzten Freitag einen nordkoreanischen Abschnitt auf der östlichen Linie Donghae kontrolliert.



Süd- und Nordkorea wollen auf der Grundlage der Ergebnisse der gemeinsamen Inspektionen zu Folgemaßnahmen greifen, darunter Bauarbeiten in der Umgebung der Bahnhöfe und die Verbesserung der Signal- und Kommunikationsanlagen.



Süd- und Nordkorea hatten sich bei ihrem Gipfel am 27. April auf die innerkoreanische Eisenbahnverbindung und Modernisierung geeinigt. Bei Arbeitsgesprächen wurden gemeinsame Begehungen und Vor-Ort-Untersuchungen vereinbart.

[Photo : KBS News]