Erster Tag der Familienzusammenführung beendet

Der erste Tag der Familienzusammenführungen ist beendet.



Insgesamt 197 Südkoreaner, darunter 89 Teilnehmer des Treffens und die sie begleitenden Familienmitglieder trafen am nordkoreanischen Geumgang-Berg ihre 185 Verwandten aus Nordkorea.



Während der ersten zweistündigen Sitzung, die bis 17 Uhr dauerte, sahen sich die Teilnehmer erstmals seit dem Waffenstillstand im Koreakrieg 1953.



Das Begegnungsprogramm geht über zwei Tage, es gibt insgesamt sechs Treffen über einen Zeitraum von elf Stunden.



Heute sind zweistündige private Treffen in der Unterkunft und ein einstündiges Mittagessen auf den Zimmern geplant. Erstmals bei Familientreffen haben die Teilnehmer die Gelegenheit, bei einer Mahlzeit im Kreis der Familie unter sich zu bleiben.



Am Mittwoch kommt es zu einem letzten Wiedersehen, ehe die Teilnehmer aus dem Süden nach einem gemeinsamen Mittagessen die Heimfahrt antreten.



Die zweite Runde findet vom 24. bis 26. August statt. Dann kommen nordkoreanische Teilnehmer mit ihren Verwandten aus Südkorea zusammen.



Es ist die erste Familienzusammenführung seit Oktober 2015. Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hatten sich bei ihrem Treffen im April auf eine neue Runde der Familientreffen geeinigt.





[Photo : YONHAP News]