Nordkorea erlaubt ausländischen Touristen erstmals Camping am Berg Paekdu

Nordkorea hat ausländischen Touristen erstmals erlaubt, am Berg Paekdu zu wandern und campen.



Vier Touristen aus Australien und Norwegen wurden die ersten Nutznießer der Entscheidung. Sie stiegen am vergangenen Samstag, dem ersten Tag ihrer sechstägigen Tour, zum Kratersee Chonji an der Spitze und campten auf einer Hochebene.



Laut ausländischen Medienberichten überredete Roger Shepherd, Gründer eines in Südkorea ansässigen Reiseunternehmens für Wanderprogramme, nordkoreanische Beamte, damit Ausländer am Berg Paekdu abseits der eingerichteten Pfade wandern und campen dürfen.

[Photo : YONHAP News]